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#Новости

Алексей Навальный* заболел в ШИЗО

09.01.2023

Он находится в изоляторе с температурой и кашлем

Адвокат Алексея Навального* Вадим Кобзев сообщил в Twitter, что в ШИЗО политик заболел.

В колонии грипп, а оппозиционера в десятый раз подряд 31 декабря отправили в изолятор. В этот раз — за умывание на 46 минут раньше положенного распорядком времени. Вместе с ним постоянно садят в изолятор одного  заключенного: сначала у него были проблем с гигиеной, а теперь, по всей видимости, грипп. Из ШИЗО подсадного зэка отправляют в медблок к заболевшим. 

«К сожалению, бактериологическое оружие сработало. Навальный сейчас в камере ШИЗО с температурой, лихорадкой и кашлем. Пытаемся передать ему лекарства»‎, — написал Кобзев. 


*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎. 


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