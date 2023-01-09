Алексей Навальный* заболел в ШИЗО

Адвокат Алексея Навального* Вадим Кобзев сообщил в Twitter, что в ШИЗО политик заболел.

В колонии грипп, а оппозиционера в десятый раз подряд 31 декабря отправили в изолятор. В этот раз — за умывание на 46 минут раньше положенного распорядком времени. Вместе с ним постоянно садят в изолятор одного заключенного: сначала у него были проблем с гигиеной, а теперь, по всей видимости, грипп. Из ШИЗО подсадного зэка отправляют в медблок к заболевшим.

«К сожалению, бактериологическое оружие сработало. Навальный сейчас в камере ШИЗО с температурой, лихорадкой и кашлем. Пытаемся передать ему лекарства»‎, — написал Кобзев.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.