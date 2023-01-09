В Нагорном Карабахе введут талоны на продукты

Агентство «Новости-Армения» сообщило, что в Ереване на заседании оперативного штаба приняли решение в ближайшие дни ввести систему талонов на продовольствие в Нагорном Карабахе. Блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана продолжается уже 29 дней.
По мнению властей, талонная система позволит максимально соразмерно распределять продовольствие. Сейчас идут организационные и технические работы.
Вчера в районе военной базы российских миротворцев прошли протесты, сообщал «Sputnik Армения». Активисты пытались заблокировать миротворцев в ответ на блокаду Лачинского коридора. Полиция задержала 65 протестующих.
Нагорный Карабах находится в блокаде с 12 декабря. Азербайджанские «экоактивисты» перекрыли Лачинский коридор — единственную трассу, соединяющую регион с Арменией. По мнению «активистов», Ереван нелегально использует природные ресурсы Азербайджана. В Нагорном Карабахе заблокированы около 120 тыс. человек.