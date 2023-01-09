Close

#Новости

Mash: у летевшего в Магадан самолета во время полета открылся люк

09.01.2023

Выпала часть багажа, пострадавших нет

Канал Mash сообщил, что у летевшего из якутского Магана в Магадан самолета Ан-26 авиакомпании «ИрАэро»‎ в полете, на высоте несколько километров, открылся люк. Часть багажа выпала, но пострадавших нет. Самолет вернулся и благополучно сел в Магане. 

РИА Новости утверждает, что открылся грузовой люк. Представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщил, что неисправность «тут же была выявлена»‎. Проводится проверка. 

Самолет был чартерным и вез вахтовиков в Магадан. Авиакомпания обещала предоставить запасной борт. В самолете были 25 пассажиров и шесть членов экипажа. 


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.