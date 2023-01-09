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#Новости

Петра Верзилова* суд не стал заочно арестовывать

09.01.2023

Его обвиняют в неуведомлении о втором гражданстве

Юрист Павел Чиков сообщил, что Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать издателя «Медиазоны»‎* Петра Верзилова*. С таким ходатайством вышел старший следователь по особо важным делам ГСУ СКР.

Как рассказала «Медиазона*, дело завели еще летом 2020 года, после серии обысков Верзилов* покинул Россию. 

Сегодня дело начали рассматривать почти с двухчасовым опозданием. Верзилова* ранее объявили в розыск: его подозревают в неуведомлении о канадском гражданстве. Силовики считают, что он находится в «Ватикане или Италии»‎. Такие выводы, вероятно, следователи сделали из-за участии Верзилова во встрече папы Римского Франциска с женами украинских защитников Мариуполя. 


Фото: «Медиазона*.

*Петра Верзилова и «Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 


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