Петра Верзилова* суд не стал заочно арестовывать

Юрист Павел Чиков сообщил, что Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*. С таким ходатайством вышел старший следователь по особо важным делам ГСУ СКР.
Как рассказала «Медиазона*, дело завели еще летом 2020 года, после серии обысков Верзилов* покинул Россию.
Сегодня дело начали рассматривать почти с двухчасовым опозданием. Верзилова* ранее объявили в розыск: его подозревают в неуведомлении о канадском гражданстве. Силовики считают, что он находится в «Ватикане или Италии». Такие выводы, вероятно, следователи сделали из-за участии Верзилова во встрече папы Римского Франциска с женами украинских защитников Мариуполя.
Фото: «Медиазона*.
*Петра Верзилова и «Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами».