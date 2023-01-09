РБК: в аэропорту Сеула несколько месяцев живут уехавшие от мобилизации россияне

Пятеро россиян несколько месяцев живут в аэропорту Сеула Инчхон: они уехали из России из-за мобилизации. Как пишет РБК, власти Южной Кореи отказывают им в статусе беженцев.

Об этом рассказал в интервью The Korea Times 23-летний студент. Из России он уехал после получения повестки — ночью 24 сентября. Сначала он приехал в Монголию, потом — на Филиппины. В Южную Корею он прибыл в середине ноября.

Помимо него в аэропорту застряли и не получили статус беженцев 30-летний уроженец Красноярска, 31-летний житель Нальчика и еще двое мужчин. Корейские власти сказали, что уклонение от призыва на родине — не уважительная причина для предоставления статуса беженца.