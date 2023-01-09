Навального* в десятый раз отправили в ШИЗО

Политик Алексей Навальный* рассказал, что его снова отправили в ШИЗО: это уже десятый раз. Срок изоляции установили максимальный — 15 суток. Об этом оппозиционер рассказал в Telegram.

«Все-таки свое юбилейное десятое ШИЗО я успел заработать в прошлом году. Мои тюремные упырята не поленились и собрали свою комиссию в выходной 31 декабря специально для меня.

— Осужденный Навальный, оператор поста видеонаблюдения зафиксировал, что вы умывались в 5:24 утра, тогда как по распорядку у вас подъем в 5, а умывание в 6:00. Учитывая тяжесть нарушения (так и сказали честно), вы будете выдворены в штрафной изолятор на максимальный срок — 15 суток.

Так рухнули мои планы на шикарный Новый год, для которого у меня были припасены пачка картофельных чипсов и банка сайры. Так что Новый год я встречал в карцере в компании своих старых друзей: бомжа (он грустил) и психа (он выл и орал за дверью).

Новый год в ШИЗО проходит как и любой другой день: подъем в 5, отбой в 21. Так что впервые с шестилетнего возраста я просто спал всю новогоднюю ночь. В целом я доволен. Люди деньги платят, чтобы встретить Новый год как-то необычно, а у меня бесплатно получилось.

Только немного беспокоит депрессия моего соседа-бомжа. Наверное, лучше теперь называть его трактористом: я его все же очень прилично отмыл, а по профессии он тракторист. Его выпустили 3 января, а 4 снова ко мне привели. Причем, когда его выпускают, его не уводят в барак, как всех, а всегда объявляют больным и кладут в медчасть, забитую больными гриппом, — здесь эпидемия. И ровно через сутки кидают обратно ко мне в ШИЗО. Кажется, его используют как бактериологическое оружие. Неудивительно, что он грустит. Не болейте в новом году!»‎ — написал Навальный*.

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*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.