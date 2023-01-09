UPD:

Борис Зимин* не признает вину. Как пишет Forbes, он назвал преследование политическим, а материалов дела он не видел.

«Дело политическое. Все вокруг — мишура, предлог и маскировка. Но в любом случае уже в нем допущены дичайшие нарушения (например, то, что в розыск я объявлен, а об обвинениях не в курсе), что ничем иным, кроме политики, объяснить нельзя»‎, — заявил Зимин.

ТАСС сообщило, что уголовное дело о мошенничестве, возбужденное против предприниматель, касается отчуждения простых акций компании BelkaCar. Те же обвинения в рамках дела предъявлены немецкому инвестору каршерингового сервиса Ральфу Новаку. Новак находится в СИЗО с конца 2022 года.

Следствие продолжается, назначены экспертизы, добавили в агентстве. По версии следствия, в деле два эпизода: о незаконной продаже 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd и хищении и продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон»‎.

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«Интерфакс»‎ сообщил, что предпринимателя и филантропа Бориса Зимина* объявили в розыск по статье «мошенничество в особо крупном размере»‎ (ч.4 ст.159 УК РФ). Ходатайство о его заочном аресте рассмотрит Тверской суд Москвы 11 января.

Карточку розыска на Зимина* в базе МВД обнаружила «Медиазона»*‎. В документе не указана статья УК.

По обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере предпринимателю грозит срок до 10 лет лишения свободы.

*Бориса Зимина и «Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.