Генсекретарь ОБСЕ высказалась против исключения России из организации

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выступила против исключения России из организации. В интервью Die Welt она также рассказала о том, что в мире из-за боев в Украине резко выросло число случаев торговли людьми, передает DW*.

По словам Шмид, важно, чтобы сейчас Россия оставалась в организации, потому что «однажды нам снова понадобятся каналы связи»‎. Она отвергла соответствующее предложение Украины. Но это не означает, что в ОБСЕ согласны с позицией Москвы в украинском конфликте. Кроме того, добавила Шмид, в ОБСЕ сейчас нет механизмов для исключения стран.

Шмид в интервью также рассказала, что на фоне боев в Украине в мире зафиксирован резкий рост торговли людьми. Злоумышленники перехватывают людей, которым нужна помощь, прямо на границе, в некоторых случаях беженцы становятся жертвами насилия в частном жилье. Пострадавшими от торговли людьми стали в прошлом году даже беременные женщин. По данным Шмид, с начала боев в Украине на 600% увеличилось число онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения украинских женщин и детей.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.