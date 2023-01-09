Председатель СК поручил возбудить дело против актера Артура Смольянинова

В СК собщили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова после «интервью одному из западных изданий»‎. Последнее интервью Смольянинова вышло в «Новой газете. Европа»‎ 6 января.

Бастрыкин уточнил, что Смольянинов «сделал ряд заявлений, направленных против России»‎.

В интервью актер говорил, что готов отправиться на фронт на стороне Украины. И то, что будет с Россией после окончания военных действий, для него не важно.

«И если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины... Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую республику, Пельменскую или в Хакасскую республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел»‎, — сказал актер.

Смольянинов с самого начала критиковал бои в Украине. Из-за этого его уволили из государственных проектов. Актер уехал из России. В октябре на него составили протокол о «дискредитации армии».