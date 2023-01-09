Из «Единой России»‎ планируют исключить противников «спецоперации»‎

«Ведомости»‎ рассказали, что из рядов «Единой России»‎ планируют исключить противников «спецоперации»‎ перед началом региональных выборных кампаний 2023 года и президентскими выборами 2024 года. Вычислять их будут с помощью искусственного интеллекта. Одновременно с этим базу сторонников «Единой России»‎ хотят пополнить сторонниками СВО.

По словам источника, из 25 млн человек в базе сторонников партии осталось сейчас около 13 млн человек. Искусственный интеллект анализировал «лайки»‎ в «Одноклассниках»‎ и «ВКонтакте»‎, чтобы вычислить тех, кто поддерживает партию.

«Искусственный интеллект выявляет в соцсетях сторонников партии, им присваиваются определенные баллы — за лайки, за то, что они состоят в тех или иных группах, и другую активность. После этого проводили сверку с тем, состоят ли эти люди в нашей базе сторонников», — рассказал источник.

Таким способом базу сторонников «почистили»‎ сначала на 65%, но потом пополнили до 13 млн человек. Теперь отдельные алгоритмы будут проверять сторонников на отношение к СВО. Особое внимание уделят регионам, где у ЕР были плохие результаты на выборах.

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что такая «чистка»‎ — это в первую очередь политический ход. При этом сторонников «спецоперации»‎ можно отнести к электорату разных партий. Возможно, такой критерий используется также для изучения настроений в своей группе поддержки.