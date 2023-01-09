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Володин: 75,9% иностранных компаний остались в России

09.01.2023

Он считает, что инвесторы «верят в хорошие перспективы»‎ российской экономики

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в России осталось 75,9% иностранных компаний. 

«Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки»‎, — считает депутат. 

Он добавил, что российские компании заполняют освобожденные ниши и наращивают объем производства: например, одежды (рост составил 42%) и лекарств (15%). 

Володин также рассказал, что приоритет Госдумы в том, чтобы заработанные деньги оставались в стране и «использовался для ее развития»‎. По его словам, для этого приняли несколько законов, которые ограничивают участие иностранных компаний в российском ЖКХ, недропользовании и транспортной сфере. 

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