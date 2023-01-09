В Бразилии арестовали около 400 человек, участвовавших в беспорядках против президента Лулы да Сильва

В Бразилии ввели режим ЧС после того, как тысячи сторонников проигравшего выборы Жаира Болсонару взяли штурмом правительственные здания. Верховный суд отстранил от должности на 90 дней губернатора Бразилиа: о беспорядках предупреждали заранее, но мер безопасности предпринято не было. Арестовано по разным данным от 200 до 400 человек, пишет Reuters.

Крайне правый бывший резидент Бразилии Жаир Болсонару проиграл выборы Лулу да Сильва в 2022 году, Сильва принял присягу и вступил в должность в начале 2023 года.

Вчера в стране начались беспорядки: недовольные итогами выборов сторонники Болсонару ворвались в здание Верховного суда, Конгресса и президентский дворец. Они прорвали полицейское оцепление, начали бить окна, переворачивать мебель, украли оригинал Конституции страны, уничтожили произведения искусства. Из офиса охраны президента протестующие забрали оружие. Против них полиция использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В стране ввели режим ЧС. В Верховном суде обвинили губернатора Бразилиа в недостаточном обеспечении безопасности. За это его отстранили от должности на 90 дней. Суд также постановил блокировать пропаганду госпереворота в соцсетях.

Как завил Лула да Сильва, военизированная полиция Бразилиа, подчиняющаяся губернатору Ибанейсу Роше, бывшему союзнику Болсонару, не сделала ничего, чтобы остановить продвижение протестующих. При этом о своих планах бунтовщики предупредили за несколько дней до нападения. По данным ТАСС, Роша извинился перед президентом за воскресные погромы. Сильва также пообещал, что всех виновных найдут и накажут.

По разным данным, задержано от 200 до 400 демонстрантов. При этом власти планируют выяснить, кто финансировал несколько сотен автобусов, которые доставили сторонников Болсонару в Бразилиа.

Нападение сторонников Болсонару уже сравнили со штурмом Капитолия в США сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.