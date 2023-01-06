Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении режима прекращения огня

Минобороны России заявило, что Украина нарушила режим прекращения огня. По сведениям украинских чиновников, российская армия продолжала обстрелы городов, несмотря на введенное «рождественское перемирие»‎.

Вчера Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января. Украинская сторона посчитала это провокацией: подобные «режимы»‎ неоднократно действовали и не соблюдались при выводе мирных жителей из завода «Азовсталь»‎ в Мариуполе. Кроме того, «глава ДНР»‎ Денис Пушилин отказался прекращать бои.

Минобороны России заявило, что «киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск»‎. Были минометные обстрелы на Красно-Лиманском направлении, в районе Белогоровки (Луганская область) и Новопавловки (Запорожская область). Российские войска вели ответный огонь.

«Медиазона»‎* со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что в Украине объявляли воздушную тревогу. В Донецкой области обстреливали Курахово: атака была по центру города. Есть попадания в многоэтажки и частные дома, местную больницу. Один человек ранен. В Краматорске от обстрела пострадали 14 частных домов, жертв нет. Также было обстреляно здание службы по ЧС. Есть пострадавшие и раненые.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.