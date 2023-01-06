Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении режима прекращения огня

Минобороны России заявило, что Украина нарушила режим прекращения огня. По сведениям украинских чиновников, российская армия продолжала обстрелы городов, несмотря на введенное «рождественское перемирие».
Вчера Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января. Украинская сторона посчитала это провокацией: подобные «режимы» неоднократно действовали и не соблюдались при выводе мирных жителей из завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кроме того, «глава ДНР» Денис Пушилин отказался прекращать бои.
Минобороны России заявило, что «киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск». Были минометные обстрелы на Красно-Лиманском направлении, в районе Белогоровки (Луганская область) и Новопавловки (Запорожская область). Российские войска вели ответный огонь.
«Медиазона»* со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что в Украине объявляли воздушную тревогу. В Донецкой области обстреливали Курахово: атака была по центру города. Есть попадания в многоэтажки и частные дома, местную больницу. Один человек ранен. В Краматорске от обстрела пострадали 14 частных домов, жертв нет. Также было обстреляно здание службы по ЧС. Есть пострадавшие и раненые.
*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».