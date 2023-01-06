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#Новости

Перед началом «спецоперации»‎ Абрамович переписал на своих детей большинство активов

06.01.2023

Это позволило избежать их заморозки

The Guardian выяснило, что Роман Абрамович за три недели до 24 февраля 2022 года начал переписывать свои активы на детей. Вероятно, это было сделано, чтобы избежать санкций и заморозки средств. 

Сведения об операциях появились после утечки данных кипрской компании MeritServus, которая более 20 лет управляла активами бизнесмена. От комментариев в компании отказались, но перед началом «спецоперации»‎ ключевые оффшорные трасты были реорганизованы. Семерым детям Абрамовича были переданы активы не менее чем в 4 млрд долларов. Младшему сыну олигарха девять лет. 

Из-за этого доля детей Абрамовича составила в основных трастах от 51% до 100%, что осложнит применение санкций и может сорвать заморозку его активов. 

С самого начала боев в Украине Абрамович занимал «миротворческую»‎ позицию: он не осудил напрямую «спецоперацию»‎, но участвовал в весенних переговорах в Стамбуле. Сообщалось, что были переговоры о снятии с него санкций или ослаблении ограничений из-за его позиции. И просила об этом якобы украинская сторона. Однако в декабре 2022 года стало известно, что компании Абрамовича долгие годы работали на контрактах для российской армии. 


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