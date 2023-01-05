Первые заключенные, завербованные в ЧВК «Вагнер»‎, получили «помилование»‎

РИА «Новости»‎ рассказало, что группа заключенных, завербованных в ЧВК «Вагнер»‎, «отработала контракт»‎ и получила помилование. В «первой группе»‎ два десятка уже бывших заключенных.

Контракт, по словам создателя ЧВК Евгения Пригожина, был на полгода. Все наемники отработали его «с честью и достоинством», «так, как мало кто работает на этом свете»,‎ добавил Пригожин.

Журналисты рассказали, что во время «службы»‎ наемники получали зарплату, но меньше, чем остальные добровольцы. Раненым обещают компенсации. Пригожин считает, что они — воины, а сейчас общество дало им шанс и должно быть благодарно этим людям за защиту «национальных интересов»‎.

«Это генетика. Это то, что у тебя есть в организме. Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального. Идти вперед, не бояться врага, смотреть ему в глаза и не отводить взор. Те кто взор отводят — может быть, они прекрасные компьютерщики, прекрасные художники или врачи. А это — воины. Они воинами родились и увидели, что они — воины. Сегодня — война, и они должны во время войны свой дом защищать»‎, — объяснил Пригожин работу заключенных.

После помилования многие могут вернуться в ЧВК добровольцами. Большинство из них планируют это сделать, чтобы «доделать то, что начали»‎.