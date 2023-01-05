В Беларуси начали судить лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого

Reuters сообщил, что в Беларуси начался суд над лауреатом Нобелевской премии мира, правозащитником Алесем Беляцким. Ему грозит 12 лет тюрьмы, сторонники считают, что это дело — месть за правозащитную работу во время протестов 2020 года.

Алесю Беляцкому 60 лет, он был одним из основателей правозащитной группы «Вясна». Вместе с ним на скамье подсудимых еще два участника правозащитной организации. Вместе с ними заочно судят четвертого правозащитника, но он находится не в Беларуси. Все обвиняются в финансировании протестов и контрабанде денег. Правозащитники не признали вину.

Беляцкого арестовали в 2021 году вместе с двумя коллегами из «Вясны». В октябре прошлого года он разделил Нобелевскую премию мира с российским «Мемориалом» и украинским Центром гражданских свобод.

Беляцкий публично не комментирует обвинения, а его адвокату запрещено разглашать информацию по делу.

В суде обвиняемых держали в наручниках — в ходатайстве о снятии спецсредств судья отказала. Проводить заседания на белорусском языке вместо русского она также отказалась, как и предоставить Беляцкому переводчика.

Правозащитная группа «Вясна» помогла сотням беларусов во время жестокого подавления протестов в 2020 году. По сведениям правозащитников, всего тогда задержали около 50 тыс. человек, в тюрьмах находится 1500 политзаключенных.

«Обвинения в адрес наших коллег связаны с их правозащитной деятельностью, оказанием правозащитным центром «Вясна» помощи жертвам политически мотивированных преследований», — говорится в сообщении «Вясны».

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