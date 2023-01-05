Путин объявил «режим прекращения огня»‎

«Коммерсант»‎ сообщил, что президент России Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Он будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Утром к рождественскому перемирию призывали президент Турции Реджеп Эрдоган и патриарх Кирилл.

Эрдоган, передает DW*, звонил Путину и предложил объявить «одностороннее»‎ прекращение огня в Украине. По его словам, «призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и видением справедливого урегулирования»‎.

Утром о перемирии просил и патриарх Кирилл. Время, в которое он просил прекратить огонь, совпадает с поручением Путина.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.