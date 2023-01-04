Пригожин сообщил о смерти «военкора»‎ Кирилла Романовского

The Insider* обратил внимание, что Евгений Пригожин сообщил о смерти «военного корреспондента»‎ РИА ФАН Кирилла Романовского: он болел раком и перенес операцию. Его упоминали в связи с убийством в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко: по версии расследователей, именно он заманил журналистов, снимавших фильм о ЧВК «Вагнер»‎, в ловушку.

Убийство российских журналистов в ЦАР произошло в 2018 году. К Романовскому документалисты обратились по наводке прокремлевского комментатора Аббаса Джума. Романовский передал им контакты местного фиксера «Мартина»‎.

Романовский также организовал Джемалю, Расторгуеву и Радченко автомобиль, а позже — держал связь с жандармерией, которая следила за журналистами.

Сам Романовский настаивал, что не имеет никакой связи с убийством. Однако расследователи считают, что его поисковые запросы были слишком подозрительными: интересоваться ЦАР он начал 30 июля — накануне убийства. А статьей 105 УК РФ «Убийство»‎ на следующий день. Тогда же он гуглил место, откуда выехали на расстрел Джемаль, Радченко и Расторгуев.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.