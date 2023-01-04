Close

#Новости

Местонахождение Андрея Пивоварова неизвестно с 30 декабря

04.01.2023

Его вывезли из СИЗО Краснодара и должны были этапировать в колонию

«Команда Пивоварова»‎ сообщила, что с 30 декабря местоположение политика Андрея Пивоварова неизвестно. Его вывезли из СИЗО Краснодара, новый год он должен был встретить в спецвагоне для заключенных. Где он сейчас  — неизвестно. 

Андрею Пивоварову ни разу не дали позвонить. По словам его соратников, он должен отбывать наказание в колонии в Ленинградской области. 

«Сотрудники ФСИН называли Андрею несколько городов, где он может оказаться: Волгоград, Воронеж и Саратов, но уточняли, что это не конечная точка маршрута, отказываясь говорить, куда его везут. Из-за новогодних праздников СИЗО закрыты для посещения, и у нас нет возможности проверить, находится ли он в одном из этих городов»‎, — рассказали сторонники Пивоварова. 

Политика осудили летом на 4 года колонии за руководство «нежелательной организацией»‎ «Открытая Россия»‎*. То, что организация уже не вела деятельность и была ликвидирована, суд не смутило. 



*«Открытую Россию»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.