Местонахождение Андрея Пивоварова неизвестно с 30 декабря

«Команда Пивоварова»‎ сообщила, что с 30 декабря местоположение политика Андрея Пивоварова неизвестно. Его вывезли из СИЗО Краснодара, новый год он должен был встретить в спецвагоне для заключенных. Где он сейчас — неизвестно.

Андрею Пивоварову ни разу не дали позвонить. По словам его соратников, он должен отбывать наказание в колонии в Ленинградской области.

«Сотрудники ФСИН называли Андрею несколько городов, где он может оказаться: Волгоград, Воронеж и Саратов, но уточняли, что это не конечная точка маршрута, отказываясь говорить, куда его везут. Из-за новогодних праздников СИЗО закрыты для посещения, и у нас нет возможности проверить, находится ли он в одном из этих городов»‎, — рассказали сторонники Пивоварова.

Политика осудили летом на 4 года колонии за руководство «нежелательной организацией»‎ «Открытая Россия»‎*. То, что организация уже не вела деятельность и была ликвидирована, суд не смутило.

*«Открытую Россию»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.