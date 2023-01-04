«Солдатские вдовы России»‎ потребовали провести «всеобщую мобилизацию»‎

Неизвестное до этого движение «Солдатские вдовы России»‎ обратилось с призывом к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить всеобщую мобилизацию. Прокремлевские каналы назвали это движение «украинским»‎, а на западе предположим, что так Путин может «прятаться за юбки»‎ — и объявить мобилизацию якобы по просьбе женщин.

Как пишет Postimees, заявление «Солдатских вдов»‎ может стать активной подготовкой россиян к мобилизации. По заявлениям украинской разведки, она должна начаться с 5 января. Российские чиновники отрицают какую-либо подготовку к новому набору резервистов.

«Мы просим нашего президента Владимира Владимировича Путина разрешить Армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших границах. В России десятки миллионов мужчин призывного возраста — нам есть на кого опереться и с кем встречать врага. Но что смогут наши мужчины, сидя у себя дома, без умелого командования, снабжения и обмундирования? Мобилизация — это то, что даст им возможность спастись», — говорится в заявлении вдов.

Женщины добавили, что имеют полное право призывать к мобилизации и закрытию границ для мужчин призывного возраста — их мужчины уже погибли на фронте.

Первую, «частичную»‎ мобилизацию Путин объявил якобы по просьбе Генштаба и Минобороны. Теперь, возможно, он объявит ее по «просьбе женщин»‎.

Прокремлевский Telegram-канал «Война с фейками»‎ назвал движение «Солдатские вдовы России» украинским. По мнению авторов, его создали в Украине и управляют им оттуда. Заявление и контент канала они назвали «вызывающим раздражение у жителей нашей страны и создающим резонансный инфоповод в проукраинских и оппозиционных пабликах»‎.

Депутаты также отрицают подготовку к новой волне мобилизации. После обращения «вдов»‎ депутат Госдумы Андрей Гурулев говорил, что «не видит предпосылок и необходимости во второй волне мобилизации»‎, передавала его слова «Чита.Ру»‎.