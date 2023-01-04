Число погибших в Макеевке увеличилось до 89 человек

Первый замначальника Главного военно-политического управления ВС генерал-лейтенант Сергей Севрюков сказал, что число погибших мобилизованных в Макеевке выросло до 89 человек. Он также обвинил солдат в использовании сотовых телефонов, пишет РИА «Новости».

Атака из HIMARS по ПТУ в Макеевке Донецкой области, где размещались мобилизованные, произошла в новогоднюю ночь. О ней стало известно только 2 января. Тогда к вечеру Минобороны сообщило о 63 погибших. Вчера в Самарской области простились с погибшими.

Число погибших увеличилось после разбора завалов: по словам Севрюкова, из-за удара обрушились перекрытия. Среди погибших также замкомандира полка подполковник Бачурин.

В атаке Севрюков обвинил солдат: по его мнению, они массово использовали личные сотовые телефоны вопреки запрету. Это позволило определить координаты пункта временной дислокации. Виновных в этом Минобороны обещало найти и наказать.