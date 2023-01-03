314-й день боев: главное

В Украине за минувшие сутки от российских обстрелов погибли по меньшей мере три мирных жителя. Об этом сообщает советник главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, 2 человека погибли и 9 ранены в Херсонской области, 1 погибший и 1 раненый — в Донецкой области.

Ледовая арена «Альтаир» в городе Дружковка Донецкой области была разрушена в результате ракетного удара в ночь на 3 января. Момент взрыва попал в эфир французского телеканала TMC. Корреспондент Bild Бьерн Штритцель, оказавшийся на месте взрыва в Дружковке, получил легкие осколочные ранения.

Минобороны РФ подтвердило удар по Дружковке. В военном ведомстве заявили, что российские войска уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire, более 800 реактивных снарядов к ним и шесть автомобилей.

Турецкая газета Hurriyet раскрыла детали обмена пленными между Москвой и Киевом, в результате которого были освобождены защитники «Азовстали» и «кум Путина» Виктор Медведчук. По данным издания, инициатором обмена выступила российская сторона.

СБУ предъявила первые обвинения представителям российского военного командования за массированные обстрелы гражданских объектов Украины. В ведомстве заявили, что собрали доказательства в отношении генерал-полковника ВКС РФ Сергея Кобылаша и бывшего командующего ЧФ РФ адмирала Игоря Осипова.

Кобылаша и Осипова обвиняют в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437 УК Украины), а также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Им грозит пожизненное лишение свободы.

В Киевской области предъявили обвинение предполагаемому похитителю граффити «Женщина в противогазе», созданного анонимным уличным художником Бэнкси в Гостомеле. Задержанным оказался житель Киева Сергей Довгий. Ему грозит до 12 лет лишения свободы по статье о покушении на тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 УК Украины).

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и членов их семей. Документ вводит единовременную выплату в размере 5 млн рублей в случае гибели участника боевых действий и 3 млн рублей компенсации в случае ранения.

В городах Самарской области прошли траурные мероприятия по солдатам, погибшим при обстреле здания ПТУ в Макеевке Донецкой области. На траурном митинге выступила патриотическая активистка Екатерина Колотовкина — супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией, генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина, отвечавшего за погибших в Макеевке. Ответственность за случившееся она возложила на «запад». Ее муж при ракетном ударе по ПТУ не пострадал.

Британская разведка считает маловероятным прорыв российской армии под Бахмутом. Эксперты считают, что в ближайшие недели от солдат не стоит ожидать крупных успехов на донецком направлении. В своем ежедневном отчете минобороны Великобритании отмечает, что увеличение пехотных атак в этом районе оказалось малоэффективным, поскольку многие из этих операций «плохо поддерживались».

«За последние десять дней Украина направила существенные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, похоже, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери», — говорится в отчете.

Американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке анализирует реакцию Минобороны РФ на инцидент в Макеевке. Аналитики отмечают, что российское военное ведомство пытается переложить вину за уничтожение мобилизованных, размещенных в здании местного ПТУ, на «чиновников ДНР».

Представители правоохранительных органов «ДНР» сообщили журналистам, что российские военнослужащие «нарушили оперативную безопасность», используя личные мобильные телефоны. По их версии, это якобы и привело к тому, что украинские войска смогли отследить местоположение солдат.

Некоторые российские военные блогеры поддержали эту точку зрения и призвали ужесточить правила использования мобильных телефонов на службе, другие же, напротив, раскритиковали российское командование за «преступную халатность». По их мнению, объяснение причин инцидента чиновниками «ДНР» является откровенной ложью.











