Путин утвердил дополнительные соцгарантии для российских военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и членов их семей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ устанавливает выплаты в размере 5 миллионов рублей семьям военных и росгвардейцев, погибших в зоне боевых действий в Украине. В случае ранения размер компенсации составит 3 миллиона рублей. При отсутствии членов семьи (родителей, супруг/супругов и детей) у погибшего военнослужащего, единовременную выплату в равных долях получат его братья и сестры.

Также глава РФ поручил разработать единую систему льгот и социальных гарантий для военнослужащих ДНР и ЛНР, принимавших участие в боевых действиях с 2014 года.