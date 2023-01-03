Краматорск второй раз за сутки оказался под обстрелом

По меньшей мере один человек получил ранения в результате ракетного удара по мосту в Краматорске. Это второй обстрел города за сутки.

Как сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пострадавшим оказался работник бригады по ремонту электросетей. Судя по всему, в момент удара он был занят работами по восстановлению электроснабжения в городе.

Ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил об одном пострадавшем при ночном обстреле города. По его словам, в результате атаки были повреждены 34 частных дома и восемь многоэтажек.



