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#Новости

Краматорск второй раз за сутки оказался под обстрелом

03.01.2023

Сообщается как минимум об одном пострадавшем

По меньшей мере один человек получил ранения в результате ракетного удара по мосту в Краматорске. Это второй обстрел города за сутки.

Как сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пострадавшим оказался работник бригады по ремонту электросетей. Судя по всему, в момент удара он был занят работами по восстановлению электроснабжения в городе.

Ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил об одном пострадавшем при ночном обстреле города. По его словам, в результате атаки были повреждены 34 частных дома и восемь многоэтажек.


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