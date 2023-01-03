В Белгородской области часовой выстрелил в местного жителя

В Борисовском районе Белгородской области часовой выстрелил в местного жителя, который подошел к границе с Украиной и не остановился на предупреждение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На данный момент известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового. В точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным», — пояснил Гладков.



Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ, отметил белгородский губернатор. Он заверил, что мужчине оказывают всю необходимую помощь.



