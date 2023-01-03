Пригожин посетил в реабилитационном центре бывших заключенных, завербованных в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин навестил раненых бойцов в реабилитационном центре в Анапе. Отвечая на вопросы бывших зеков, завербованных в частную военную компанию, бизнесмен заявил, что их всех отпустят домой.

«Если жив-здоров, все в порядке, ноги-руки на месте: либо возвращаются к нам, либо едут домой, но не бедокурят. Милиция к вам должна относиться с уважением. Есть помилование, бумага, благодарность от главы республики и медаль «За отвагу». Все те, кто воевал, их получают, исключений пока нет. Тех, кого можно считать исключением, с нами здесь нет», — пообещал Пригожин.

Во встрече принимали участие около 15 человек, следует из видеозаписи, опубликованной в РИА ФАН. По словам Пригожина, эта группа — первые, кто уехал из колоний в зону боевых действий и сроки их контрактов уже подошли к концу.