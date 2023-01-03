В Киеве предъявили обвинение похитителю граффити Бэнкси

В Киевской области предъявили обвинение предполагаемому похитителю граффити «Женщина в противогазе», созданного анонимным уличным художником Бэнкси в Гостомеле. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Задержанным оказался житель Киева. По данным Delo ua, его зовут Сергей Довгий, он является волонтером. Мужчина планировал продать мурал и якобы направить вырученные средства на помощь украинским вооруженным силам, утверждает издание.

По версии Генпрокуратуры, Довгий срезал часть стены с муралом, обмотал ее пленкой и уже собирался загрузить ее в машину. Довести до конца задуманное мужчина не успел — его заметили сотрудники военной администрации. Похитителю вменили статью о покушении на тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 УК Украины).

«Осознавая ценность работы, он планировал продать граффити, а полученными средствами распорядиться по собственному усмотрению», — пояснили в Генпрокуратуре Украины. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich