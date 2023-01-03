В Самарской области простились с погибшими при обстреле здания ПТУ в Макеевке

В городах Самарской области прошли траурные мероприятия по солдатам, погибшим при обстреле здания ПТУ в Макеевке Донецкой области. Организаторами митингов выступили «Боевое братство» и женсовет Второй гвардейской армии, сообщает «7х7».

В Самаре горожане возложили цветы к вечному огню. По подсчетам «Комитета солдатских матерей», в памятной акции приняли участие более 500 человек. На траурном митинге выступила патриотическая активистка Екатерина Колотовкина — супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией, генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина, отвечавшего за погибших в Макеевке. Ответственность за случившееся она возложила на «запад». Ее муж при ракетном ударе по ПТУ не пострадал.

Траурные мероприятия также прошли в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

Информация об обстреле здания ПТУ в Макеевке Донецкой области появилась в прокремлевских Telegram-каналах в ночь на 1 января. Минобороны РФ подтвердило информацию об этом лишь спустя сутки. В здании размещались российские солдаты, большинство из которых были мобилизованными из Самарской области.

Российское военное ведомство подтвердило гибель лишь 63 из них, в то время как власти Украины сообщили как минимум о 400 убитых. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что число погибших еще уточняется. Сегодня он приехал в Москву на рабочую встречу с руководством Минобороны.

Фото: «Комитет солдатских матерей»