Мэр Краматорска рассказал о последствиях ночного обстрела

По меньшей мере один человек пострадал при обстреле Краматорска в ночь на вторник. Об этом в своем Facebook* сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Гончаренко опубликовал снимки, на которых запечатлены последствия вчерашнего обстрела Краматорска. По его словам, в результате атаки были повреждены 34 частных дома и восемь многоэтажек. Кроме того, как минимум один человек получил ранения.

Накануне российские войска обстреляли города Краматорск и Дружковка Донецкой области. В последнем ракета попала в ледовую арену «Альтаир». Эта площадка была домом для хоккейного клуба «Донбасс».

Ракетный удар по «Альтаиру» попал в эфир французского телеканала TMC. Камеры запечатлели момент взрыва и вспыхнувший после него пожар. Корреспондент Bild Бьерн Штритцель, оказавшийся на месте происшествия, получил легкие осколочные ранения.

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