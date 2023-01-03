Силовики дубинками разогнали митинг в селе Каякент в Дагестане

В Дагестане силовики разогнали жителей села Каякент, выступивших с требованием наказать убийц 19-летнего Магомеда-Али Султанова. Об этом сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

В митинге, прошедшем накануне в селе Каякент, приняли участие несколько сотен человек. Участники акции выступили с плакатами «Убийцам место за решеткой», «Требуем справедливости» и перекрыли федеральную трассу P-22. Так местные жители потребовали расследовать гибель 19-летнего Магомеда-Али Султанова. Молодого человека зарезали в ноябре 2022 года.

Силовики жестко разогнали акцию протеста: в ход пошли кулаки и резиновые дубинки. Как утверждает «Нетипичная Махачкала», в воздух были запущены вертолеты. Также на трассу P-22 прибыли бойцы ОМОНа и спецназа. После протестов СК Дагестана сообщил о получении материалов уголовного дела об убийстве Султанова.

Султанова убили в Каякнете 10 ноября. Молодой человек пришел «на разборки» своего 14-летнего брата. Там на него напали неизвестные и 11 раз ударили ножом. Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых, но четверых из них впоследствии отпустили. Родственники уверены, что они избежали наказания из-за связей с местными властями.





