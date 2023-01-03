СБУ выдвинула первые обвинения в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины

СБУ предъявила первые обвинения представителям российского военного командования за массированные обстрелы гражданских объектов Украины. Об этом пресс-служба украинского ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что собрали доказательства в отношении двух высокопоставленных российских военнослужащих — генерал-полковника ВКС РФ Сергея Кобылаша и бывшего командующего ЧФ РФ адмирала Игоря Осипова. Их обвиняют в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437 УК Украины), а также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Им грозит пожизненное лишение свободы.

СБУ считает, что Кобылаш с начала полномасштабного вторжения «выполняет указания высшего военно-политического руководства России». По данным украинской стороны, именно по его приказу российские военные наносят массированные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры.

В свою очередь Осипов, как утверждают в спецслужбе, с 24 февраля по 10 августа 2022 года «отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов из акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам» с российских боевых кораблей.



