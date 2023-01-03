Режиссер Дмитрий Крымов пострадал при пожаре в своей квартире в Нью-Йорке

В Нью-Йорке режиссера Дмитрия Крымова госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению Крымова.

По данным агентства, на прошлой неделе в нью-йоркской квартире Крымова вспыхнул пожар. Сам режиссер, его супруга Инна и сын Михаил получили отравление угарным газом. Жену режиссера уже выписали, однако Крымов и его сын остаются в больнице. Источник ТАСС утверждает, что их состояние улучшается. Причиной пожара стала неисправность проводки.

В сентябре московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей Дмитрия Крымова. Соответствующие изменения были внесены в афишу Театра имени Пушкина, «Мастерской Петра Фоменко», «Школы современной пьесы» и «Школы драматического искусства».

25 февраля Крымов приехал в Филадельфию для постановки «Вишнёвого сада». Оставаться в США режиссёр не планировал, однако позже сообщил, что в ближайшее время возвращаться не считает возможным, хотя и мечтает об этом: «То, что я сейчас здесь, — это не решение. Это воля случая». Ситуацию в российском культурном пространстве сегодня он прокомментировал так: «Это стук топора по вишнёвому саду. Вишнёвые деревья вырубают прямо на глазах. Это конец».