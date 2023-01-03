В Турции раскрыли детали обмена пленными с участием «кума Путина» Виктора Медведчука

Турецкая газета Hurriyet раскрыла детали обмена пленными между Москвой и Киевом, в результате которого были освобождены защитники «Азовстали» и «кум Путина» Виктор Медведчук. По данным издания, инициатором обмена выступила российская сторона.

В сентябре Украина и Россия при содействии Турции и Саудовской Аравии совершили самый масштабный обмен военнопленными с начала боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках обмена Украина вернула 205 защитников «Азовстали». Reuters уточнил, что Киев также обменял 10 иностранцев, приговоренных в ДНР к смертной казни за наёмничество. Россия в ответ получила назад 55 российских военнослужащих и Виктора Медведчука — «кума» Владимира Путина.

Hurriyet утверждает, что переговоры об обмене и частично сам обмен проходили в Анкаре. Соответствующими мероприятиями руководила Национальная разведывательная организации Турции. По данным издания, 22 сентября в турецкую столицу прибыли два борта — из России и Украины. В первом находились пятеро командиров батальона «Азов», а во втором — Виктор Медведчук. После высадки украинские официальные лица вошли в российский самолет, а российские — в украинский. Под наблюдением сотрудников турецкой разведки они подтвердили личности пленных и проверили их состояние здоровья. По требованию Москвы командиры «Азова» остались в Турции.



