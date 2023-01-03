Евросоюз предложил Пекину бесплатные вакцины против коронавируса

Евросоюз готов предоставить Китаю бесплатные вакцины против COVID-19. Власти ЕС направили Пекину соответствующее предложение, сообщила во вторник газета Financial Times.

Своим предложением Евросоюз рассчитывает оказать Китаю помощь в сдерживании массовой вспышки инфекции, последовавшей за отменой строгих общенациональных ограничений. Комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес уже ведет переговоры с китайскими властями.

В конце ноября Китай охватили массовые протесты в связи с инцидентом в городе Урумчи, где в пожаре, вспыхнувшем в жилом доме, погибли 10 человек. Жильцы не смогли вовремя покинуть здание из-за строгих правил самоизоляции — многоквартирный дом был частично заблокирован. Впоследствии власти страны смягчили некоторые антиковидные ограничения, несмотря на то что в некоторых городах отмечается рост числа заболевших коронавирусом.

Министры здравоохранения стран ЕС намерены провести в среду переговоры о скоординированном ответе на рост числа заболевших COVID-19 в Китае, сообщает Reuters. Стелла Кириакидес призвала коллег к бдительности из-за недостаточного объема достоверных эпидемиологических и тестовых данных по Китаю. Она также посоветовала министрам здравоохранения стран ЕС оценить текущую практику геномного секвенирования коронавируса «в качестве немедленного шага».



