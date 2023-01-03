В Херсонской области за минувшие сутки погибли двое местных жителей

По меньшей мере два человека погибли, еще девять пострадали в результате массированных обстрелов Херсонской области 2 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич.

Как утверждает Янушевич, российские войска за минувшие сутки 79 раз обстреляли территорию региона, 32 удара пришлись непосредственно на Херсон. Снаряды выпускались из РСЗО, минометов и танков. В результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура, а также частные и многоквартирные дома.

«За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли два человека, девять жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести», — добавил глава региона.