Над морем в Севастополе сбили два беспилотника

В Севастополе система ПВО сбила как минимум два беспилотника. Об этом вечером в понедельник в своем Telegram-канале сообщил назначенный российскими властями глава города Михаил Развозжаев.

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА», — написал губернатор Михаил Развожаев накануне вечером. Позже он добавил, что «системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем».

Также о взрывах и работе ПВО сообщили жители Белгородской, Курской и Воронежской областей. Власти регионов эту информацию не прокомментировали.





