Великобритания намерена признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Власти Великобритании в ближайшие недели намерены признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией. Об этом в понедельник сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Данную инициативу поддерживают министр безопасности Том Тугендхат и министр внутренних дел Суэлла Браверман. В случае внесения Корпуса в список террористических организаций ношение его символики, поддержка деятельности, принадлежность к нему, а также участие в его мероприятиях будут признаны в Великобритании уголовно наказуемыми деяниями.

Как отмечает Reuters, на прошлой неделе военные из Корпуса стражей исламской революции арестовали семь человек, имеющих связи с Великобританией. Задержания проходили в связи с антиправительственными протестами, разгоревшимися после гибели 22-летней правозащитницы Махсы Амини. Девушка умерла после того, как полиция нравов задержала ее за «неподобающее» ношение хиджаба.

Евросоюз 20 октября ввел санкции в отношении иранской компании Shahed Aviation Industries, производящей дроны-камикадзе Shahed-136. 12 декабря в ЕС объявили о введении дополнительных ограничений в связи с нарушением прав человека в республике и поддержкой Тегераном России в конфликте с Украиной.