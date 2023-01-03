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#Новости

Великобритания намерена признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией

03.01.2023

По данным The Daily Telegraph, это может произойти в ближайшие недели

Власти Великобритании в ближайшие недели намерены признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией. Об этом в понедельник сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Данную инициативу поддерживают министр безопасности Том Тугендхат и министр внутренних дел Суэлла Браверман. В случае внесения Корпуса в список террористических организаций ношение его символики, поддержка деятельности, принадлежность к нему, а также участие в его мероприятиях будут признаны в Великобритании уголовно наказуемыми деяниями.

Как отмечает Reuters, на прошлой неделе военные из Корпуса стражей исламской революции арестовали семь человек, имеющих связи с Великобританией. Задержания проходили в связи с антиправительственными протестами, разгоревшимися после гибели 22-летней правозащитницы Махсы Амини. Девушка умерла после того, как полиция нравов задержала ее за «неподобающее» ношение хиджаба.

Евросоюз 20 октября ввел санкции в отношении иранской компании Shahed Aviation Industries, производящей дроны-камикадзе Shahed-136. 12 декабря в ЕС объявили о введении дополнительных ограничений в связи с нарушением прав человека в республике и поддержкой Тегераном России в конфликте с Украиной. 

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