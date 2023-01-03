Ракетный удар разрушил ледовую арену «Альтаир» в Дружковке Донецкой области

UPD: Корреспондент Bild Бьерн Штритцель, оказавшийся на месте взрыва в Дружковке, получил легкие осколочные ранения. Об этом в своем Twitter сообщил главный редактор издания Йоханнес Бойе.

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Ледовая арена «Альтаир» в городе Дружковка Донецкой области попала под обстрел в ночь на 3 января. Предположительный момент ракетного удара попал в прямой эфир французского телеканала TMC.

Как сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, один удар пришелся по Дружковке, второй — по селу Яковлевка. По его словам, в результате обстрела ранения получили как минимум два человека. Хоккейный клуб «Донбасс», базой которого был «Альтаир», подтвердил, что удар разрушил арену.

«В результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена “Альтаир“. Именно эта площадка стала домом для хоккейного клуба “Донбасс“ с 2014 года. <…> Это уже третий дом, который потерял донецкий клуб из-за российских оккупантов — Дворец спорта “Дружба“ в Донецке, Mariupol Ice Center, а теперь “Альтаир“», — говорится в сообщении.

Ракетный удар по «Альтаиру» попал в эфир французского телеканала TMC. Камеры запечатлели момент взрыва и вспыхнувший после него пожар. Позже корреспондент подключился к студии и предстал перед зрителями невредимым.

Город Дружковка, где была расположена ледовая арена, находится в 80 километрах к северу от Донецка. Населенный пункт подконтролен украинским войскам.