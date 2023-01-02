313-й день боев: главное

В Макеевке Донецкой области в ночь на 1 января обстреляли из HIMARS здание ПТУ, где размещались мобилизованные. Региональные власти подтвердили, что среди погибших и раненых были резервисты из Самарской области. Минобороны подтвердило смерть 63 военнослужащих, украинская сторона оценивала число погибших в 400 человек, а раненых в 300 военных. Российские власти не рассказали о числе раненых. «Рыбарь»‎ пишет , что всего в здании было около 600 человек, а потери оценивали в 110 человек.

Прокремлевские Telegram-каналы обвинили в произошедшем командование. ТАСС сообщало, что определить местонахождение мобилизованных Украине помогло активное использование сотовой связи.

ВВС со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии сообщила , что украинцы не готовы к территориальным уступкам ради мира. Среди 2005 опрошенных против этого высказались 85%. Только 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от части территории. Исследователи отмечают, что такие результаты по всей стране, в том числе в восточной ее части, где идут активные боевые действия.

В России сегодня атаковали беспилотниками села и поселки в Брянской и Белгородской областях. В Воронежской области дрон сбили на подлете к военному аэродрому « Балтимор »‎. Пострадавших нет, в населенных пунктах повреждены дома, электроснабжение. В Белгородской области снаряды попали на кладбище — повреждено не менее 15 могил.

«Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки. Три человека в тяжелом состоянии. Людей будут эвакуировать в Херсон»‎, — рассказал глава областной администрации Ярослав Янушевич.

Госпогранслужба Украины подсчитала, что за 2022 год воздушную тревогу в Украине объявляли 14 870 раз. Чаще всего — на востоке. В среднем в сутки сирены звучали по 47 раз. В день независимости Украины 24 августа тревогу объявляли 189 раз. По данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки России нанесла 51 авиаудар по стране. Среди них — 44 беспилотниками иранского происхождения. При этом в командовании подчеркивают, что с декабря удается перехватывать почти все дроны.

СБУ обвинила главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «финансировании военных группировок страны-агрессора», а также введении рублевой зоны на оккупированных территориях. Ее хотят объявить в международный розыск.