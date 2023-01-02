Депутаты Европарламента написали письмо поддержки Алексею Горинову

В канале поддержки Алексея Горинова сообщили, что депутаты Европарламента написали письмо осужденному политику. Под посланием подписались 34 депутата. Горинова осудили на семь лет колонии за «фейки об армии»‎.

«Вы не забыты и вы не одиноки в своей праведной борьбе за освобождение народа России и других стран континента от ужасов войны. Ваша энергия побуждает нас объединиться и поддерживать ваш протест до тех пор, пока дети Украины не будут в безопасности, а Россия не станет свободной и мирной»‎, — написали они.

Сейчас политик должен находиться на лечении. О его состоянии рассказал на прошлой неделе представитель региональной ОНК: в ведомственной больнице Горинов должен пробыть все праздники.





Фото: SOTA.