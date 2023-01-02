Ким Чен Ын уволил второго по влиятельности военного чиновника

Reuters сообщает, что в Северной Корее уволили второго после Ким Чен Ына влительного военного чиновника Пак Чен Чона. Его заменил на посту Ри Ён Гилем. При этом в последние дни Ким делал заявления о необходимости наращивать военный потенциал, осматривал ракеты вместе с дочерью. Сколько ядерного оружия у КНДР сейчас, эксперты не знают.

Уволенный Пак занимал должность зампредседателя Центрального военного совета правящей Рабочей партии и секретаря ЦК партии. Причины смены руководства на Ри Ён Гилема не сообщались, причем перестановки произошли еще на прошлой неделе.

Reuters указывает, что кадровые перестановки в КНДР часто предшествуют важным политическим решениям.

Замена Пака произошла, когда Ким призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и увеличения «в геометрической прогрессии» ядерного арсенала, чтобы противостоять Соединенным Штатам и Южной Корее. Это, по его словам, ключевая основа оборонной стратегии.

Пака могли понизить из-за усиления напряженности на межкорейской границе, когда северокорейские беспилотники вторглись на территорию Южной Кореи и пролетели над районом Сеула. По мнению О Гён Супа, сотрудника Корейского института национального объединения в Сеуле, Пак мог взять на себя ответственность за провал операции с дронами.

По поводу ядерного арсенала эксперты не пришли к однозначному выводу и не могут оценить, сколько такого оружия у Северной Кореи. Как пишет РБК, Американское общество ученых-ядерщиков (BAS) считает, что у КНДР от 20 до 30 готовых ядерных боеголовок. Шведский аналитический центр Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) полагает, что у страны 20 ядерных боеголовок, из которых можно произвести от 45 до 55 единиц ядерного оружия. В Японии Исследовательский центр при Университете Нагасаки подсчитал, что в 2022 году КНДР имела 40 готовых ядерных боеголовок.

Фото: Ким Чен Ын с дочерью осматривает склады вооружений.