Минобороны России подтвердило смерть 63 военнослужащих в Макеевке

РИА «Новости» сообщило, что по информации Минобороны России в Макееве при атаке 1 января по зданию ПТУ погибли 63 военнослужащих. В учреждении были расквартированы мобилизованные.

Удар нанесли из HIMARS, шестью реактивными снарядами. ПВО сбили два снаряда.

В сводке за 1 января Минобороны сообщало, что российские войска в Донецкой области, в том числе в Макеевке, отразили семь снарядов.

«Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики»‎, — сообщало ведомство.

В ПТУ могли располагаться мобилизованные из Самарской области. Их вычислили по активным сотовым телефонам.