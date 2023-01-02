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#Новости

Минобороны России подтвердило смерть 63 военнослужащих в Макеевке

02.01.2023

Удар нанесли шестью HIMARS, при этом в сводке от 1 января ведомство сообщало, что семь снарядов сбили

РИА «Новости» сообщило, что по информации Минобороны России в Макееве при атаке 1 января по зданию ПТУ погибли 63 военнослужащих. В учреждении были расквартированы мобилизованные. 

Удар нанесли из HIMARS, шестью реактивными снарядами. ПВО сбили два снаряда. 

В сводке за 1 января Минобороны сообщало, что российские войска в Донецкой области, в том числе в Макеевке, отразили семь снарядов.

«Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики»‎, — сообщало ведомство. 

В ПТУ могли располагаться мобилизованные из Самарской области. Их вычислили по активным сотовым телефонам. 



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