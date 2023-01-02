Gulagu.Net: «вагнеровец»‎ из Кот Д’Ивуара оказался осужденным за особо тяжкое преступление

Правозащитники из Gulagu.Net рассказали о наемнике ЧВК «Вагнер»‎ — гражданине Кот Д’Ивуара с позывным Светинь. Он был осужден за особо тяжкое преступление, его завербовали из колонии в Мордовии 20-21 сентября.

Вчера кремлевские СМИ рассказали, что у гражданина Кот Д’Ивуара были «проблемы с законом»‎ и он захотел присоединиться к наемникам добровольцем. В Украину он пошел якобы «защищать вторую Родину»‎. Пригожин рассказывал, что сначала Светинь вербовался в переводчики ЧВК в Африке.

«А я говорю: сначала в штурмовое подразделение. А если будешь жив, тогда переводчик с французского… Воюет, говорят, хорошо»‎, — рассказал Пригожин РИА «Новости».

По мнению правозащитников, заключенный врет, что он «из Москвы» и «доброволец»‎. Акта амнистии и указа о помиловании в отношении него нет.

«На самом деле это осужденный из ИК-7 УФСИН России по Мордовии, осужденные и сотрудники ИК звали его «Бриз», вербовка в НВФ (ЧВК «Вагнер».‎ — NT) была в конце сентября, в ночь с 20 на 21 сентября группу осужденных вывезли на автозаках из ИК-7 и увезли на аэродром, где их ждали военные ИЛ-76 лётного отряда Минобороны РФ. Парень молодой, позитивный, но осужденный за совершение особо тяжкого преступления и должен быть в ИК ФСИН, а не на войне. Украинцы ничего плохого ему не сделали, но Пригожин совершил еще одно особо тяжкое преступление — «наемничество», и вовлек иностранца в войну, — рассказали Gulagu.Net. — Пригожин, продолжайте и дальше публиковать новые доказательства своих преступлений, деятельное участие в раскрытии особо тяжких преступлений учитывается судом и трибуналом»‎.