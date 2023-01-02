На базе в ПТУ в Макеевке были мобилизованные из Самарской области

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ТАСС сообщил, что причиной удара по Макеевке могла стать высока активность сотовых телефонов в этом месте. Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется, но, по сведениям агентства, ранения могли получить более 15 человек.

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«Сибирь.Реалии»*‎ сообщила, что в ПТУ в Макеевке Донецкой области могли находиться мобилизованные из Самарской области. В Тольятти предлагают провести встречу в память о погибших.

База российских резервистов была атакована 1 января. Число погибших до сих пор не раскрывают, но в ПТУ могло находиться около 1000 человек. ВСУ сообщают, что погибли 400 человек, 300 получили ранения.

Самарские власти не комментировали произошедшее. В региональной группе, посвященной мобилизации, появился номер горячей линии «по событиям 44 полка в Макеевке»‎. Нужно назвать ФИО, год рождения, номер военного, и тогда родным дадут информацию о военнослужащем.

Одна из участниц группы предложила собраться третьего января в память о погибших в Парке Победы в Тольятти. Но некоторые возмутились: официально погибшим пока никого не признали.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.