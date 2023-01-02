В Белгородской области село Муром попало под обстрел

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По словам Гладкова, часть снарядов при обстреле Мурома прилетела на кладбище. Повреждены не менее 15 могил.

«Выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. В середине недели обследуем территорию повторно, чтобы понять, как будем это все восстанавливать. Чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, не понятно!»‎ — удивлен глава региона.

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попало село Муром в Губкинском городском округе. Пострадавших нет.

«Есть повреждения в 2 частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша. Также пострадал один автомобиль»‎, — написал Гладков.

Шебекинский городской округ постоянно подвергается атакам. Накануне в городе Шебекино после обстрела был поврежден газопровод, в двух домах были выбиты окна, повреждены двери и фасады.

Сегодня с утра были прилеты в Брянской области и Воронеже. Беспилотники сбила ПВО. В Брянской области поселок оставался без электроэнергии.

Фото: Вячеслав Гладков.