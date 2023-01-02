NASA: Китай может претендовать на территории на Луне

Глава NASA Билл Нельсон в интервью Politico заявил, что «космическая гонка»‎ между США и Китаем стала жестче. Он не исключил, что в случае высадки китайских астронавтов на Луне Пекин может отправить их в богатые ресурсами районы. Потом Китай сможет претендовать на лунные территории и не допустит туда США.

Нельсон считает, что нужно следить за тем, чтобы Китай не добрался до богатых ресурсами районов Луны «под видом научных исследований». При этом он признал, что Китай добился заметных успехов и достижений в космических исследованиях, а дата высадки китайских астронавтов на Луну становится все ближе. Возможно, это произойдет до конца десятилетия.