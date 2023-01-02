Baza: в Москве пытались поджечь военкомат

В Москве в забор военного комиссариата Перовского района бросили коктейли Молотова в ночь на 1 января. Подозреваемых разыскивают.

Всего было две бутылки с зажигательной смесью. Как рассказали источники Baza, начался пожар, но его быстро потушили. Пострадавших нет.

С начала боев в Украине по всей России начали поджигать военкоматы. Интенсивность поджогов возросла с 21 сентября — после объявления мобилизации. Путин в конце 2022 года подписал одобренный Госдумой закон о пожизненном заключении при совершении диверсий, но пока неизвестно, чтобы дела о поджогах военкоматов квалифицировали по этой статье. Чаще всего такие преступления расследуют как «теракт»‎ или «подготовку к теракту»‎, а также «повреждение имущества»‎.