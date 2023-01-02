В Ватикане прощаются с бывшим Папой Бенедиктом XVI

Reuters сообщил, что в Ватикане проходит церемония прощания с бывшим Папой Бенедиктом XVI. Проститься с ним пришли толпы людей: в базилике Святого Петра тело бывшего Папы будет лежать перед главным алтарем до похорон в конце недели.

Бенедикт умер в возрасте 95 лет в субботу в уединенном монастыре Ватикана, в котором он жил после своей отставки в 2013 году. Похороны пройдут в четверг, церемонию проведет Папа Франциск. В Ватикане рассказали, что церемония пройдет просто, торжественно и сдержанно.

DW* добавила, что священник из Германии Йозеф Ратцингер стал первым с 1415 года папой римским, который добровольно отрекся от поста главы Римско-католической церкви. Он сделал это в 2013 году по состоянию здоровья.





Фото:

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.