В Бразилии принял присягу избранный в октябре президент Лула да Сильва

Лула да Сильва принял присягу в Бразилии. Как отмечает Reuters, он косвенно предъявил обвинение бывшему лидеру крайне правых Болсонару и пообещал радикально изменить курс страны, чтобы спасти нацию, страдающую от голода, нищеты и расизма.

Сильва выступил перед конгрессом 1 января. Он отметил что демократия стала истинным победителем октябрьских выборов. Бывший президент страны Жаир Болсонару уехал из Бразилии в Соединенные Штаты в пятницу, после того как отказался признать поражение.

«Демократия одержала великую победу на этих выборах, преодолев самые жестокие угрозы свободе голосования и самую гнусную кампанию лжи и ненависти, замышляемую с целью манипулировать избирателями и поставить их в неловкое положение», — сказал Лула.

В 2019 году, когда Болсонару проходил инаугурацию, Лулу был за решеткой: его обвиняли во взяточничестве, но впоследствии обвинения были сняты. Лула сказал в своей речи на инаугурации, что не планирует ответных подобных политических процессов против Болсонару, но добавил, что «мы гарантируем верховенство закона» и ответственность за ошибки. В частности, он обвинил прежние власти в «геноциде»‎ и недостаточной защите жителей от коронавируса: в Бразилии погибло больше 680 тыс. человек.

Бразилию Лула планирует сделать одним из крупнейших мировых производителей продуктов питания и зеленой сверхдержавой. Он уже восстановил в должности нескольких чиновников из тех, кто занимался вопросами экологии. Также он будет бороться с расизмом и поддерживать борьбу за права женщин. Бразилия хочет мира и безопасности для своего народа, добавил президент.

Вступление в должность Лулы поддержали в США.

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения прочного партнерства между США и Бразилией в области торговли, безопасности, устойчивого развития, инноваций и инклюзивности. За светлое будущее для наших стран и всего мира», — написал в Твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: ТАСС.