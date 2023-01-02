В Воронеже атаковали аэродром «Балтимор»‎

UPD:

«Вести Воронеж»‎ сообщили, что в региональном правительстве назвали причину взрывов: ею стала атака беспилотников. ПВО обнаружила дроны на подлете к Воронежу и сбила. По сведениям властей, это был малогабаритный разведывательный дрон, запущенный с территории Украины. Разрушений и жертв нет, ситуация под контролем.

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SOTA сообщила, что в Воронеже был атакован аэродром «Балтимор». На нем расположены бомбардировщики Су-34.

«Блокнот Воронеж»‎ и «Вести Воронеж»‎ пишут о «хлопке»‎ около 2 часов ночи в юго-западном районе. Спасатели сообщили, что никаких сообщений о взрывах им не поступало.

Звук записала одна из камер видеонаблюдения в доме на Бульваре Победы. Слышали взрыв и в соседнем районе. По данным госсми, причиной могла быть пиротехника, но местные жители сообщили, что на петарды это не похоже.

Это не первая возможная атака на аэродромы в России. По словам бывшего военнослужащего Украины, в России могут действовать десятки диверсионных групп. Ранее дважды беспилотники атаковали аэродром «Энгельс» в Саратовской области и один раз «Дягилево» в Рязанской области.